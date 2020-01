Nep-deurwaarder Deventer lijkt toch echt te zijn

In de buurt Oostrik in Deventer zou een oplichter actief zijn die zich uitgeeft als gerechtsdeurwaarder. Een ‘slachtoffer’ stapte naar de politie om dat te melden, maar volgens deurwaarderskantoor BJK uit Deventer zou het wel degelijk om een huisbezoeker van hun kantoor gaan.

Eén bewoonster uit de buurt deed melding bij de politie van deze ‘babbeltruc’, waarbij iemand zich maandagavond zou hebben voorgedaan als deurwaarder om namens SallandVerzekeringen geld te komen innen. De man zou weer vertrokken zijn toen er om zijn legitimatie gevraagd werd, zo wordt gemeld op Facebook. De vrouw zou vervolgens bij de verzekeringsmaatschappij hebben nagevraagd of er nog een rekening openstond en of daar iemand voor naar haar huis was gestuurd, maar dat was volgens haar niet het geval.

Tot vergelijk komen

Rens Jansen, mede-eigenaar van gerechtsdeurwaarderskantoor BJK uit Deventer, zegt echter dat er wel degelijk een echte medewerker van zijn kantoor in de wijk is geweest. ,,Als een aantal sommaties per post niet helpen en het moment er is om een gerechtsdeurwaarder in te zetten, proberen we eerst nog via een zogeheten huisbezoeker tot een vergelijk te komen met een betalingsregeling", legt Jansen uit.

,,Onze huisbezoeker is die avond inderdaad namens die verzekeraar daar aan het werk geweest”, zegt Jansen. ,,Hij werd echter erg agressief benaderd en meteen bestookt met geschreeuw en allerlei camera's van mobiele telefoons op zich gericht. Toen is hij weer vertrokken. Hij heeft niet eens de kans gekregen om een legitimatiebewijs te tonen.”

Geen aangifte

De politie zegt inderdaad een melding te hebben ontvangen van een oplichter in Oostrik op maandagavond. Dat het wellicht om een echte deurwaarder gaat, is niet bekend. Omdat er geen fysiek geweld is gebruikt, zegt Jansen dat er geen aangifte is gedaan. De politie zegt wel graag te horen dat er wellicht een echte deurwaarder in het spel was bij de vrouw die sprak van een oplichter. ,,Dat zouden we wel graag willen weten, dan nemen we dat natuurlijk als gegeven op bij deze melding.”