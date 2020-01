Nep-deurwaarder, zonder legitimatie, actief in Colmschate

video Fatma begint haar eigen Yof café: ‘Dit misten Turkse jongeren in Deventer’

9:46 Een vaste stek waar je met gerust hart alles van de menukaart kunt bestellen. Daar hadden Turkse jongeren, en vooral meiden, volgens onderneemster Fatma Seker (39) behoefte aan in Deventer. Ze runde twee jaar lang Yof in Fooddock en nu is het tijd voor haar eigen stek in winkelcentrum Keizerslanden. De inrichting? ,,Sowieso insta-waardig.”