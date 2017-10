Net iets meer inwoners in Voorst, raadsleden krijgen honderden euro's extra

De gemeente Voorst is de afgelopen jaren gegroeid in inwonertal, en dat is vooral goed nieuws voor de lokale politici. Zij krijgen vanaf 1 januari honderden euro's meer betaald voor exact hetzelfde werk.

Het toegenomen aantal inwoners van de gemeente Voorst, betekent een kleine financiële strop voor de gemeentekas. De burgemeester, vier wethouders en negentien raadsleden van Voorst hebben vanaf volgend jaar recht op een maandelijkse vergoeding die 350 tot ruim 600 euro hoger is dan nu. Dat kost de gemeente alles bij elkaar anderhalve ton per jaar, en daarvoor komt geen compensatie van het Rijk. De hogere vergoeding is bovendien met terugwerkende kracht.

Vergoedingsklasse

Met een inwonertal van boven de 24.000 inwoners, valt de gemeente Voorst in een hogere vergoedingsklasse voor lokale bestuurders en raadsleden.

De Voorster raadsleden ontvangen voor hun raadswerk nu een (netto)vergoeding van 617 euro per maand, plus daarbovenop een maandelijkse onkostenvergoeding van 167 euro. Dat wordt 958 euro per maand, plus 167 euro.

Burgemeester Jos Penninx gaat er in absolute zin het meest op vooruit. Hij gaat van 7.247 euro naar 7.878 euro per maand. De vier wethouders hebben op fulltimebasis recht op eenzelfde stijging (6.878 in plaats van 6.247) maar zij werken in Voorst allen parttime.

1,4 miljoen

In totaal ligt de totale salarislast van de gemeente Voorst volgend jaar met 12,6 miljoen euro zo'n 1,4 miljoen euro hoger dan in 2016. Dat komt vooral door een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren. Daarnaast werken er ook meer mensen bij de gemeente. ,,Doordat taken werden overgeheveld van Rijk naar gemeenten, hebben we meer mensen aangenomen, vooral op het sociale domein", zegt wethouder van financiën Hans van der Sleen. Sinds 2015 steeg het aantal voltijdsbanen bij de gemeente Voorst daardoor met bijna tien procent.

