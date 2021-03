Nét vandaag ligt weg bij stembureau Diepenveen open, voor ‘kiesdrempel’: ‘Doen ze er alles aan zodat we níet gaan stemmen?

Deze uitvinding van Marcel en Henk uit Deventer helpt vergeetach­ti­ge ouderen met iets wat jij elke dag doet

11:30 Toen de 92-jarige moeder van Marcel van Lier niet meer wist welke dag het was en of het ochtend of avond was, sleutelde hij eigenhandig aan een oude klok. Leuk, maar met hulp van buurman en softwareontwikkelaar Henk Jurriens hebben de Deventenaren nu een professionele klok op de markt gebracht speciaal voor vergeetachtige ouderen. ,,We hebben er al duizenden van verkocht. Niet alleen in Nederland, ook in België, Duitsland en Zwitserland.”