Netbeheerder met handen in het haar vanwege haperende straatverlichting in Overijssel

Er is nog geen oplossing gevonden voor de haperende straatverlichting in delen van Overijssel. Sinds zaterdag gaan lantaarnpalen in onder meer Zwolle en Deventer ’s avonds niet aan en blijven ze overdag branden.

De ellende begon afgelopen zaterdag. Nadat de duisternis inviel bleef het aardedonker in talloze straten in delen van Overijssel en Drenthe. Er kwamen meldingen uit onder meer Zwolle, Kampen, Meppel, Deventer en dorpen als Wijhe en Raalte.

Het probleem is zaterdagavond ontstaan in een transformatiehuis van netbeheerder Enexis in Zwolle. Daar ging een zogenoemde TF-zender kapot, legt Enexis-woordvoerder Bob Winckels uit. Deze zender zorgt ervoor dat lantaarnpalen op het juiste tijdstip volautomatisch aan en weer uitgaan.

Oplossing blijft uit

Monteurs van Exnexis zijn koortsachtig bezig om de zender te repareren. Omdat het om een ouderwetse techniek gaat worden deze zenders niet meer gemaakt. Winckels: ,,Om de problemen te verhelpen zijn in de nacht van zaterdag op zondag monteurs urenlang bezig geweest om de lantaarnpalen op veel plekken handmatig aan te zetten.”

Dat is de reden waarom de lantaarns nu overdag blijven branden. ,,Niet ideaal, maar veiligheid is het belangrijkste.” Zolang een oplossing uitblijft, zullen straten in delen van Overijssel dag en en nacht worden verlicht.

Opnieuw misse boel

Op andere plekken is geprobeerd om lantaarnpalen aan te sluiten op andere, werkende TF-zenders. Dat bleek alleen niet goed te werken. Gisteravond ging het opnieuw mis. ,,Het bleek dat er niet voldoende capaciteit was om de straatverlichting via andere zenders aan de praat te krijgen.” Of alle lantaarns vanavond wel aangaan is afwachten.

GroenLinks stelt vragen over energieverbruik

De provincie Overijssel is grotendeels eigenaar van Enexis. De storing in het straatverlichtingsnet heeft Statenlid Robert Jansen (GroenLinks) aan het denken gezet. Zijn fractie gaat vragen stellen over stroomverbruik van straatverlichting in heel Overijssel. ,,Wellicht wordt er heel veel stroom gebruikt voor de straatverlichting, dat kan wellicht wat zuiniger en efficiënter., Al eerder vergroende het provinciebestuur haar stroomverbruik door vragen van mijn fractie”, laat Jansen weten.