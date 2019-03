Netflix houdt zich aan deadline gemeente Deventer: grote muurschildering is weg

,,We vinden het prima dat Netflix zich aan de afspraak heeft gehouden, al hadden we liever gezien dat dit vooraf was gebeurd”, zegt gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman. Was Netflix in gebreke gebleven dan had de gemeente volgens Stuurman kunnen overwegen een dwangsomprocedure op te starten.

Metershoog was in februari op de zijgevel van juwelier Lucardi het personage Diego uit de serie The Umbrella Academy geschilderd. Met onderaan, wat kleiner maar goed leesbaar de teksten Netflix en The Umbrella Academy. Netflix had via een Amsterdams marketingbureau de Deventer kunstenaar Wiljo Rouwenhorst opdracht voor de muurschildering gegeven.

Volledig scherm De grote muurschildering van Netflix is maandag onder een laag verf verdwenen. Dit moest van de gemeente ook uiterlijk vandaag gebeuren. © FOTO HISSINK

Reclame waarvoor een vergunning nodig is, zo oordeelde de gemeente. Netflix had deze niet aangevraagd en al was dat wel gebeurd, dan had de gemeente die niet verleend, zei Maarten-Jan Stuurman destijds. Het reclamebeleid moet voorkomen dat de historische binnenstad vol reclame-uitingen komt te hangen.

Poll

In een poll over deze kwestie op de Stentorsite stemde 43 procent van de 4777 deelnemers voor de optie dat de muurschildering meteen weg moest. Van 23 procent mocht deze ‘lekker blijven staan’ en 33 procent koos voor de gulden middenweg: ‘Ah joh, mag daar best een tijdje blijven!’. De resterende 1 procent is verdwenen in de afgeronde percentages.