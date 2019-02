Netflix kaapt historische muur in binnenstad Deventer, gemeente woest: ‘Deze reclame moet weg’

Een grote, opvallende muurschildering in de binnenstad moet van de gemeente Deventer worden verwijderd. Het gaat om een kunstzinnige creatie, die verwijst naar een nieuwe serie van Netflix die vrijdag in Nederland in première gaat.

Het is de enige plek in Oost-Nederland waar de streamingdienst zich op deze manier laat zien, laat Netflix weten.

Metershoog is op de zijgevel van juwelier Lucardi het personage Diego uit de serie The Umbrella Academy geschilderd. Met onderaan, wat kleiner maar goed leesbaar de teksten Netflix en The Umbrella Academy.

Reclame, oordeelt de gemeente, die stelt dat voor de muurschildering een vergunning nodig is. Die is niet aangevraagd, aldus woordvoerder Maarten-Jan Stuurman. En al was dat gebeurd, dan had gemeente die niet verleend.

Schildering verwijderen

Quote De pandeige­naar moet de muurschil­de­ring zo snel mogelijk verwijde­ren Maarten-Jan Stuurman, Woordvoerder gemeente Deventer De uiting op de hoek van Pontsteeg en Lange B. past niet binnen de reclameregels, aldus Stuurman. Dat reclamebeleid moet voorkomen dat de historische binnenstad vol uitingen komt te hangen. Een vergunning is ook vereist omdat de muurschildering op een pand zit in beschermd stadsgezicht, aldus Stuurman. Het pand moet daarom worden teruggebracht in de​ oude staat. ,,In dit geval ligt het voor de hand dat de pandeigenaar wordt aangeschreven. Die wordt dan verzocht om op korte termijn de schildering te verwijderen, zodat een dwangsom wordt vermeden.’’ Over de termijn van het terugbrengen in oude staat is op dit moment nog niets bekend.

De gemeente grijpt in om wildgroei van dit soort creaties te voorkomen. Voor zover bekend is het de eerste keer dat dit type ‘guerillareclame’ opduikt in Deventer.

De situatie is voor de gemeente onvergelijkbaar met historisch uitziende muurschilderingen in de binnenstad, die verwijzen naar vroegere Deventer ondernemingen op deze plekken. Dat wordt gezien als erfgoed en niet als commerciële boodschap, zoals bij de Netflix-schildering.

Volledig scherm Wiljo Rouwenhorst bij zijn muurschildering aan de Pontsteeg in Deventer. © FOTO HISSINK

Commotie

Wiljo Rouwenhorst, de kunstenaar achter de muurschildering, kijkt op van de commotie. ,,Ik wist niet beter dat er toestemming was’’, zegt de Deventenaar. Hij vermoedt dat het Netflix ook wel te doen is om de ophef en zo juist de gewenste aandacht trekt voor op de serie.

Rouwenhorst is in opdracht van Netflix via een Amsterdams bureau gevraagd voor de klus. Netflix betaalde de materialen en een vergoeding aan de kunstenaar, aldus Rouwenhorst: ,,Ik ben voor de klus gevraagd, de pandeigenaar was akkoord en dan ga je er vanuit dat de rest ook in orde is’’, stelt Rouwenhorst over de vergunningperikelen. ,,Met dat regelwerk heb ik me ook niet bemoeid.’’

Quote Voor mij een hele mooie klus, zeker in mijn eigen stad Wiljo Rouwenhorst, Kunstenaar achter de muurschildering Een woordvoerder van Netflix laat weten dat bij de eigenaar van het gebouw om goedkeuring is gevraagd. De streamingdienst zocht gistermiddag ook contact met de gemeente Deventer. ,,De vergunning van de gemeente Deventer wordt momenteel behandeld en we hebben er alle vertrouwen in dat deze snel wordt toegekend.’’ Een medewerker van juwelier Lucardi wist donderdagmiddag van niets en verwees door naar de pandeigenaar. Die was niet voor commentaar bereikbaar.

De zes steden van Netflix

Deventer is één van de zes steden waar Netflix in het straatbeeld opduikt en de enige in het oosten, bevestigt de streamingdienst. Rouwenhorst meent dat het verder gaat om Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Breda. ,,Voor mij een hele mooie klus, zeker in mijn eigen stad.’’

Rouwenhorst kreeg opdracht om een van figuren uit de serie The Umbrella Academy herkenbaar in de creatie te verwerken. ,,Met voor de helft ruimte voor eigen inbreng, ik kon er mijn creativiteit in kwijt’’, zegt Rouwenhorst, die een galerie in Apeldoorn heeft en thuis is tal van schildertechnieken thuis is. Met de spuitbuis in de Pontsteeg, maar fijnschilderen kan ie-ook.