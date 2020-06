Nicht van Nana Scholten start inzamelingsactie na brand bij Ghanese demonstratie-leidster

Oktay A. uit Deventer cel in voor poging tot verkrach­ten van zijn eigen vrouw: ‘Gaat haar om het geld’

17:44 Mishandelde de 29-jarige Oktay A. uit Deventer nu zijn vrouw op 24 september in Zutphen en probeerde hij haar te verkrachten? Of was hij juist slachtoffer van -wat hij noemt- haar ‘crisisaanval’? De rechtbank in Zutphen boog zich donderdag over deze kwestie. De officier van justitie gaat uit van het verhaal van de vrouw en eiste een celstraf tegen A..