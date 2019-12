Nick op vuurwerkbakfiets door de Deventer wijken om te praten over voortijdige knallen

video 18e stadsbei­aar­dier van Deventer neemt afscheid: ‘Ik ben vooral fier dat ik dit heb mogen doen’

26 december Spelen op een instrument uit 1647, dat als de wind goed staat, tot aan Bathmen te horen valt. Wie wil moet nu opletten, want de stadsbeiaardier van Deventer gaat met pensioen. ,,Ik hoef me niet tot mijn dood naar boven te slepen zoals sommige voorgangers in de 17e en 18e eeuw.”