Nico Dijkshoorn geeft zich bloot in vraaggesprek met ‘Eus’ in Deventer

Herinnerin­gen komen tot leven in huizen Joodse families in Deventer in de oorlog

14:14 ,,Ik wist vanaf het begin dat deze dame hier voor ons gewoond had”, zegt Esther Hommes zaterdag terwijl ze een foto van een jonge Saartje Gosschalk-van Spiegel toont. Het is een Joodse moeder die samen met haar vijf kinderen en haar nichtje Sophie aan de St. Jurriënstraat woonde toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak in Deventer. Tijdens de Joodse Open Huizen dag vertellen huidige bewoners van de huizen waar Joodse gezinnen woonden over de bewoners ten tijde van de oorlog.