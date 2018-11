Niels de Wijze wilde snoekbaars vangen, maar hengelde een vrouw uit de IJssel bij Deventer

Vrouw gereani­meerd nadat sportvis­ser haar bij Deventer uit de IJssel haalde

18:20 Met een passerend bootje is vanmiddag rond kwart over vier een vrouw uit de IJssel gehaald die ter hoogte van de jachthaven aan de Rembrandtkade in Deventer te water was geraakt. Vanuit zijn bootje op de rivier zag een sportvisser uit Bathmen de hulpdiensten met spoed komen aanrijden, waarna hij de helpende hand bood.