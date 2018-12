Niels is pas 16 maar nu al vrijwilliger van het jaar in Deventer

Niels Draaisma is de vrijwilliger van het jaar in de gemeente Deventer. De pas 16-jarige Arkelsteinleerling is er zelf nog het meest beduusd van, maar tegelijkertijd supertrots. Zijn werk rondom het wijkgebouw van de Tulp op de noordelijke Zandweerd wordt gewaardeerd.

De Witte Blomprijs is de Deventer prijs voor de individuele vrijwilliger van het jaar. Niet om mensen in een bepaald hokje te duwen, maar meestal winnen mensen die zich al decennia inzetten voor vereniging, stichting, stad en medemens. Dus Niels was eigenlijk al beretrots dat hij genomineerd was. ,,Anders had ik ook niet in de zaal gezeten natuurlijk’’, lacht hij bescheiden. ,,De andere genomineerden waren wat ouder.’’

Jongerenwerker Melvin Dijkema van Raster gaf zijn protegé op. Niels is het schoolvoorbeeld van waar het werk van Raster toe kan leiden. ,,Als hier in de buurt niks te doen is, gaan we hangen’’, zegt Niels voorzichtig. ,,En als we ons vervelen, worden we vervelend.’’ Hij aarzelt even. ,,Echt niet leuk voor andere mensen. Belletje lellen, maar niet ophouden. Dat was echt niet leuk meer. De jeugdagent kwam zelfs aan de deur. Dat heeft me wel wakker gemaakt.’’

Projectjes

Het is zijn weg naar het worden van supervrijwilliger. Hij begeleidt inmiddels andere tieners. En is Youngleader voor Raster jongerenwerk. Niels zet zelf projectjes op. ,,Sport voor mensen met een verstandelijke handicap bijvoorbeeld. En op dinsdag koken we met een hele groep. Van vier tot zes uur. En dan eten we het samen op en gaan daarna leuke dingen doen.’’

Het zijn niet eens gigantisch grote zaken, waar Niels zich voor in zet. Maar al met al is hij er toch zeker acht uur per week druk mee. Hij regelt springkussens en andere materialen. En gaat natuurlijk ondertussen gewoon naar school. ,,Ik zit in het vijfde jaar van Arkelstein. Ik loop stage op de Borgloschool en ik hoop later ook met kinderen te werken. Daarvoor wil ik hierna graag het ROC doen, zodat ik niveau 1 op zak heb.’’