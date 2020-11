Niemand had een cent over voor verplaatsing van het ‘Wilhelminamonument’ in Schalkhaar, maar de aanhouder wint

Remco uit Deventer ziet ‘nieuwe’ BMW volledig uitbranden: ‘Ik heb geen vijanden’

8 november Een half jaar geleden werd Remco Bongertman de trotse bezitter van een BMW, nadat hij daar jarenlang hard voor had gewerkt. In de nacht van zaterdag op zondag ging zijn ‘pronkstuk’ in vlammen op. Aan de Hendrick Goltziusstraat in Deventer, in de wijk Spikvoorde in de Vijfhoek, zocht de Deventenaar zondag naar antwoorden.