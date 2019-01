Niet alle innovaties kunnen Clementine (85) in Deventer bekoren

videoEen robot-rollator, pratende bloempot en een beleef TV. Het zijn technische snufjes die speciaal voor ouderen zijn ontwikkeld. Tijdens de week van de e-health laat Clementine Randshuizen (85) zich verwonderen op een informatiemarkt in verpleeghuis Sint Jozef in Deventer.

De Diepenveense is slecht ter been en heeft de ziekte van Parkinson. Met haar rollator beweegt ze zich moeizaam langs druk bezochte kraampjes. Een draaiend bed trekt haar aandacht. ,,Het is een sta-op-bed. Die gaat van zit, naar draai, naar lig’', krijgt Randshuizen uitgelegd. Ze neemt plaats en drukt op de knoppen. ,,Deze wil ik graag hebben’', zegt ze terwijl ze langzaam in ligstand draait.

Randshuizen krijgt een robot op schoot, speelt een puzzel op een zogenoemde beleef TV, en aait een blaffend knuffelhondje. ,,Prachtig. Wat ze allemaal niet verzinnen’', zegt ze.

,,Het meeste dat hier staat wordt over een aantal jaar al toegepast in de zorg’', denkt innovatiedirecteur Martin Plant van zorginstelling Carinova. ,,Het gaat heel snel. Een aantal dingen worden nu al gebruikt. We hebben elke dag te maken met meer werkdruk. Alles dat ons helpt om dat te verlichten is meegenomen.’'

Weer contact maken

Nadat Randshuizen ervaart hoe het is om dementerend te zijn door een virtual realitybril, verwonderd ze zich over een houten apparaat. Het is rond, niet groter dan een voetbal. Met haar hand erop, en die van een andere bezoeker, klinkt er rustgevende muziek. ,,Als mensen in zichzelf gekeerd zijn, dan kun je hiermee weer contact maken.’'

Randshuizen heeft het apparaat nog niet nodig. ,,maar misschien kom ik wel in deze fase terecht.’' Een medebezoeker vraagt een informatiebrochure op, en zegt: ,,en slimme meid is op haar toekomst voorbereid.’'

Robot-rollator

Eerder testte Randshuizen al drie maanden een robot-rollator. ,,Die kun je met een afstandsbediening naar je toeroepen. Als er iets op de grond ligt, dan geeft hij een waarschuwing. En je kunt aflezen hoeveel je gelopen hebt. ,,Voor mij had het geen meerwaarde. Ik kreeg er last van m’n rug van.’'

,,Het grootste gevaar is dat e-health leidt verschraling in contact, door robots en schermpjes’', zegt Plant. De innovatiedirecteur van Carinova zegt daarom ook te investeren in het sociale component. ,,Ook daar kunt je techniek voor inzetten. Denk aan een website waarop je je kunt aanmelden wat je wilt doen die dag.’'

Tijdens de week van de e-health worden op verschillende plekken in het land informatiemarkten en activiteiten georganiseerd. Kijk voor een overzicht op www.ehealthweek.net.