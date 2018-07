Niet iedereen gelukkig met spel Happy Life van Sportbedrijf Deventer

Zijn familie wil vluchte­ling Sercan dood, want hij is homo. Toch stuurt de IND hem terug

8:23 Sercan is homo en wordt in Turkije door zijn familie met de dood bedreigd. Hij vluchtte naar Deventer, maar de IND gelooft niet dat hij homo is. Vandaag moet hij het land uit. Hij weigert en is ondergedoken. Buurtbewoners zijn een actie begonnen. ,,Je ziet direct dat hij gay is.”