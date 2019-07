Niet van verlof teruggekeerde dader gewelddadige overval alsnog aangehouden in Deventer

De veroordeelde overvaller Marco v.d.N. (43) is maandagmiddag gearresteerd aan het Spijkerpad in Deventer. De man bevond zich op vrije voeten sinds hij niet terugkeerde van verlof. Hij dient nog 120 dagen celstraf uit te zitten.

De in 2015 veroordeelde man stond gesignaleerd bij de politie in Deventer. Hij liep tegen de lamp doordat de wijkagent hem herkend zou hebben. Daarop kon hij gistermiddag in de Deventer wijk Keizerslanden gearresteerd worden. Hij bevond zich al langer op vrije voeten, bevestigen goed ingevoerde bronnen. Een maand geleden gingen in Deventer al verhalen rond dat V.d.N. gespot zou zijn in een coffeeshop en ook al recreërend langs de IJssel.

Gewelddadige overval

De 120 dagen celstraf had de man nog tegoed vanwege een gewelddadige woningoverval in 2013. V.d.N. overviel toen volgens het Gerechtshof samen met een mededader een man van in de zestig en diens hoogbejaarde moeder. Dat ging met een hoop geweld gepaard, nadat de mannen eerst aanbelden als politie-agenten. Het slachtoffer raakte ernstig gewond: de man liep onder meer barsten in zijn schedel op en gekneusde ribben, ook zijn kunstgebit sneuvelde. Ook de moeder kreeg klappen.

Goed gedrag

V.d.N. ontkende toen stellig iets met de zaak te maken te hebben, maar werd voor de zaak in 2015 in hoger beroep tot zes jaar celstraf veroordeeld. Hij wist zich aan zijn detentie te onttrekken door na een verlof niet terug te keren. Eerder zou V. zich ook al aan zijn toezicht hebben onttrokken. Bij goed gedrag zou V. na tweederde van zijn zes jaar celstraf (deze zomer) zijn vrijgekomen, via de zogenaamde voorwaardelijke invrijheidstelling. Daar is nu geen sprake van: hij moet hoogstwaarschijnlijk de volle zes jaar celstraf uitzitten.

Diagnose