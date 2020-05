Niets is nog normaal in het Deventer verpleeghuis Sint Jozef

‘Vertrouwd dichtbij’ staat er op de Carinova-vlaggen die wapperen voor verpleeghuis Sint Jozef. Een cynisch credo in tijden van corona. Want het vertrouwen in wat achter de muren van dit voormalige ziekenhuisgebouw -en andere verpleeghuizen- momenteel wordt gedaan om de kwetsbaarste mensen te behoeden voor en te genezen van corona is even niet zo groot. En dichtbij? Eerder ver weg. De verpleeghuizen zitten op slot en familieleden van bewoners kunnen al weken niet bij hun geliefden in de buurt komen.