Nieuw alcoholbeleid Saxion Deventer: studenten mogen in school wijntje en biertje blijven drinken, maar wel ‘met mate’

Vermelt­foort volgt zichzelf op in ‘Overijs­sels Mooiste’

De 69ste editie van de wielerklassieker Ronde van Overijssel heeft dezelfde winnaar gekregen als in 2022. De naam: Coen Vermeltfoort. De renner van de formatie VolkerWessels won na een koers over 200 kilometer de sprint in de straten van Rijssen.