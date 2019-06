Nieuw Deventer café: Dag Dikke van Dale, hallo St. Maxime

,,De keuken en de bar staan nog op dezelfde plek. Maar verder is alles anders.‘’ Eigenaar Paul Klösters laat trots zijn nieuwe zaak zien. De ontelbare boeken die de wanden bedekten zijn verdwenen. Rode leren barkrukken zijn ingeruild voor pluche exemplaren. Junglebehang en gouden apen sieren de ruimte. Voor de kinderen is er een speelhoek in een kleine kelder.

Broertje van Boode en St. Tropez

Klösters nam afgelopen december de Dikke van Dale over. Later kwam daar het naastgelegen café In den Borrelaer bij. Samen zijn deze cafés nu St. Maxime: het nieuwe broertje van Boode in Bathmen en St. Tropez op de Brink, waar Klösters samen met zijn vrouw Anke Jansen ook eigenaar van is. Na een flinke metamorfose ging de zaak vorige week open.

,,De Dikke van Dale heeft altijd goed gelopen. Die formule met goede koffie en appelgebak, een beetje het grand café-achtige sfeer, die past heel goed op deze plek. Al snel hadden we helder dat we zoiets wilden. Toen zijn we dat gaan uitwerken.‘’ Het resultaat is een eigentijdse zaak met Franse details: bistrostoelen, tafels met messing, en een marmeren bar.

Volledig scherm Het team van St. Maxime. Vlnr eigenaar Paul Klösters, chef-kok Martijn Oltvoort en bedrijfsleider Marijn Lantink. © FOTO HISSINK

De witte gevel heeft een ossenbloedrode kleur gekregen. ,,Op zwart-wit foto’s zagen we dat het pand vroeger een donkere kleur had. Welke kleur precies weten we niet, maar dat was voor de gemeente genoeg om toe te staan er nu ook weer een kleur aan te geven. Omdat deze rode kleur vaker is gebruikt in de binnenstad hebben we hiervoor gekozen.‘’

Voordat de panden een horecabestemming kregen waren ze ook al één geheel. ,,Er zat een ijzerwarenhandel in. Echter waren de ruimtes toen gescheiden met een deur. Nu is er een grote open ruimte ontstaan. ,,Dat bleek een grote bouwkundige uitdaging. Een oude muur die we eruit hebben moeten hakken.‘’

Mimik

Met een Franse naam, Franse gerechten, en een Frans georiënteerd interieur zou je denken dat de eigenaren een voorliefde voor Frankrijk hebben. Maar niets is minder waar. ,,Wij hebben meer met Spanje! Het is begonnen met onze andere zaak St. Tropez. Omdat er eerder een andere zaak met die naam in Deventer was. Het Cote d’Azur-gevoel wordt iedereen wel blij van. Het Franse past ook bij deze kant van de stad. Als straks het nieuwe filmtheater Mimik opengaat, en met de plannen voor een nieuw museum.‘’

De eigenaren vroegen hun koks om basic te koken, zonder toeters en bellen. ,,Wat klassieke Franse dingen staan op de kaart, bijvoorbeeld ‘champignons Dordogne’, een heel klassiek eenvoudig gerecht. Maar als je dat goed klaarmaakt is het superlekker. Maar er staat ook saté op de kaart. We bieden veel van de gerechten in twee verschillende varianten aan: een normale en een iets kleinere portie.‘’

Koffie en appelgebak

,,De reacties in de eerste week zijn heel erg goed. Sommige buurtbewoners zijn nu al vier weken op rij komen eten. Die hebben het heel erg gemist dat dit plekje open was. St. Maxime is dagelijks geopend. Nu nog vanaf 11.00 uur. Het duurt nog een paar weken, maar dan zijn we vanaf ‘s ochtends half 9 open. De hele dag zijn mensen welkom voor koffie en appelgebak, lunch, en diner. Maar ook voor bier en een bitterbal. We hopen dat we het heel druk krijgen.‘’