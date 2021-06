Nieuw Deventer record? 100 mensen doen op stadhuis of digitaal zegje over windmolens

Deskundi­gen adviseren einde tbs voor Debby (50), die haar zoontjes ombracht in Terwolde

31 mei Kan de tbs van de inmiddels 50-jarige Debby R. na vier jaar al worden beëindigd? De vrouw die in 2012 in een depressie haar twee zoontjes, Jayden (7) en Joey (10), van het leven beroofde in Terwolde, vindt van wel en deskundigen adviseren het ook.