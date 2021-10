Nieuw Deventer stadsmagazine is een ode aan het leven: ‘Ik wil laten zien dat je alles kunt’

Waar zijn de pinautoma­ten gebleven in Deventer binnenstad?: ‘Geld opnemen is echt een probleem’

14 oktober Even terloops pinnen bij de geldautomaat is er niet meer bij in de Deventer binnenstad, zo klagen ondernemers en bezoekers. Ze balen van het op grote schaal ‘verdwijnen’ van de flappentappen. Er komt nog maar één centrale plek om geld uit de muur te trekken. Probleem: die locatie aan het Broederenplein ligt niet centraal in het centrum. ,,Ondertussen staat het in mijn winkel vol met mensen die geld willen pinnen, dat kunnen we niet aan.”