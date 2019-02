Nieuw feest in Deventer stopt om middernacht: ‘Feesten én slapen’

Uitgaan zonder dat het nachtwerk wordt. Dat klinkt voor dertigers en veertigers die de volgende ochtend in alle vroegte kinderen naast hun bed hebben staan, als muziek in de oren. Die vroege stapavond wordt nu ook in Deventer geïntroduceerd. Op 18 mei vindt de eerste editie in Burgerweeshuis plaats. Een uitverkocht huis is voor het poppodium zo goed als gegarandeerd, wetende dat de edities in Enschede (9 maart) en Hengelo (5 april) binnen no-time waren uitverkocht. ,,We krijgen regelmatig van dertigplussers te horen dat dansavonden zo belachelijk laat beginnen. Met deze avond willen we die doelgroep bedienen’’, zegt Sammai Siahaya namens het Burgerweeshuis.