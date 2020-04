Nieuw hoofdstuk in hoofdpijndossier Houtmarktschool: kopers zetten appartement te koop

Het was voor Henk Verbeek (66) en zijn vrouw een droom om een appartement in de voormalige Houtmarktschool, schuin tegenover de Boreel aan de entree van het Bergkwartier in Deventer, te betrekken. ,,Het is een fantastische plek, en het heeft zulke mooie hoge plafonds.’’ Die droom valt echter in duigen. De verbouwing werd een hoofdpijndossier en nog voor oplevering heeft hij samen met zijn vrouw besloten het appartement op Funda te koop te zetten. Net als een andere koper. ,,Dat die droom voorbij is hebben we al verwerkt. Mijn vrouw en ik hebben alles overzien en een beslissing genomen.’’