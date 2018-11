Nieuw hotel in Deventer: Wakker worden met zicht op het Grote Kerkhof

Proosdij­pas­sa­ge na brand 'snel weer open'

10:18 De bedoeling is dat de doorgang tussen Stromarkt en Lange B. in Deventer in ieder geval vóór de feestdagen open is, zegt eigenaar Marc Slothouber. Na de levensgevaarlijke brand van vorige week woensdagochtend is de doorgang van de winkelstraat naar de Stromarkt afgesloten aan de kant van de Lange Bisschopstraat.