Nieuw onderzoek naar fraude door Apeldoorner met gefingeerde energiecontracten van bedrijf uit Deventer

Video Deventer rapper Snelle en verzeke­raar slaan handen ineen: ‘Niet appen in verkeer!’

14:21 Rapper Snelle heeft vrijdagochtend in de Amsterdamse club Bitterzoet zijn nieuwe track Smoorverliefd met bijbehorende videoclip gelanceerd. Bijzonder: de lancering is onderdeel van een campagne die verzekeringsmaatschappij Interpolis is gestart om telefoongebruik van fietsende jongeren te beteugelen.