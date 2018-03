Nieuw onderzoek naar steekpartij op Vogeleiland in Deventer

Rechtszaak over dodelijke steekpartij in Deventer verplaatst 'vanwege veiligheid'

11:30 De strafzaak rond de dodelijke steekpartij in de Zaanstraat in Deventer wordt verplaatst naar de rechtbank in Almelo. ,,Daar is het beveiligingsniveau hoger dan hier in Zwolle'', legde de voorzitter vandaag uit.