Nieuw plan van zorgstichting is voor dorpsbewoners Schalkhaar de druppel: ‘Is dit nou verstandig?’

indebuurt.nl De favoriete plekken in Deventer van Alijd: 'Hier maken ze heerlijke zelfgemaak­te taarten'

De beste tips, die komen van locals. Want wie in een stad woont en leeft kent vaak de allerbeste plekken. Deze week is het de beurt aan Alijd Wever. Van genieten van de zon aan de IJssel tot zelfgebakken taarten bij Zoete Geit: dit zijn haar lievelingsplekken.