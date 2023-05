Nieuw Sion wil miljoen euro van Deventer en provincie, maar krijgt niets: ‘Voortbestaan kan in gevaar komen’

MET VIDEO Manuel (18) uit Wijhe weer landskampi­oen op het virtuele voetbal­veld: ‘Begint al te wennen’

Wat Vitesse in de Eredivisie op echt gras niet wil lukken, lukt Wijhenaar Manuel Bachoore (18) voor diezelfde Arnhemse club op het virtuele gras wél. Samen met zijn teamgenoot is hij namens Vitesse afgelopen weekeinde Nederlands kampioen EA FIFA 23 op de playstation geworden. Zij hebben in de finale de e-sporters van Ajax verslagen. ,,Iedereen hier kan van elkaar winnen.’’