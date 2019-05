Nieuw tv-optreden voor Deventer zanger René Bishop

Bijna weer veilig de gracht over tussen het Pothoofd en de Raambuurt: Raambrug krijgt snel nieuwe toplaag

6:42 Het is nog heel even doorbijten voor de fietsers en voetgangers die gebruik maken van de Raambrug, de verbinding tussen het Pothoofd en de Raambuurt. Al maanden verkeert het brugdek in deplorabele staat, maar nog deze maand wordt de boel in orde gemaakt, belooft de gemeente.