Nieuwbouw in Okkenbroek na faillissement alsnog door

Deventer vleesbe­drijf blundert: beloofde com­post-verpakking gaat al jaren verbran­dings­oven in

Vleesgroothandel-slagerij ProMessa uit Deventer heeft jarenlang ten onrechte beloofd dat van hun duurdere vleesverpakkingen compost werd gemaakt. In plaats daarvan gingen de 'milieuvriendelijke' vleesbakjes de verbrandingsoven in. Het bedrijf dat vlees levert aan zo'n duizend supermarkten stopt per direct met de dubieuze verpakkingen.