Nieuwbouw nieuwe VMBO-school Marke in Deventer komt toch stap dichterbij

Eerste zonnepark van Deventer moet begin 2021 bij Bathmen staan

6:00 Een jaar later dan de bedoeling was, maar in 2021 moet het eerste zonnepark van de gemeente Deventer een feit zijn. Zestien hectare in totaal langs het spoor in Bathmen, waarvan elf hectare aan zonnepanelen. Een oppervlakte gelijk aan ruim twintig voetbalvelden, waarop 41.000 zonnepanelen komen te staan. Daarmee kunnen bijna 3500 huishoudens van stroom worden voorzien.