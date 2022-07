MET VIDEO Racen met modelauto’s in Deventer en zondag het NK: het is niet nèt echt, het ís echt

Ze rijden op echt asfalt met ook echte curbstones. En ook hier mogen ze niet onbeperkt banden wisselen. Alleen is alles net iets kleiner. Het is net echt racen. Herstel. Het ís echt racen. Bij RC Hotwheels in Deventer racen ze met modelauto’s. En komend weekend is er op het circuit van de club een NK-wedstrijd.

28 juli