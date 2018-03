Nieuwbouwlocatie Eikendal uit de rode cijfers

Eikendal in Diepenveen was jarenlang een tranendal. Inmiddels staan mensen in de rij voor een kavel en is de nieuwbouw niet meer verliesgevend voor de gemeente Deventer.

Na jaren van malaise schijnt de zon steeds meer rond Eikendal, de nieuwbouwlocatie ten noorden van Diepenveen. De uitbreiding is niet meer verliesgevend. Bovendien is de interesse in nieuwe kavels zo groot, dat loting nodig bleek.

Dat gold voor de nieuwe fase van de uitbreiding met vrijstaande woningen en twee-onder-een-kappers (in totaal 24 kavels.)

Er waren meer dan dertig belangstellenden, zodat voor bepaalde kavels geloot is. Het gaat om het plangebied direct aan de Schuurmansweg, dat recent bouwrijp is gemaakt.

De gemeente bracht Eikendal in 2008 in ontwikkeling. Aanvankelijk met alleen riante kavels van meer dan 1.500 vierkante meter. Die liggen in het noordelijke plangebied, richting de Kieftenweg. Daar is maar een handjevol huizen gebouwd, alhoewel ook dat nu aantrekt. De malaise maakte Eikendal jarenlang zwaar verliesgevend.

Inmiddels is dat verlies weggewerkt en kantelt dat beeld. Dat komt door de voorspoedige verkoop van kavels in het zuidelijke deel van het plangebied (in de oksel Molenweg/Schuurmansweg). Aanvankelijk zouden die net als in 'noord' royaal zijn, maar de gemeente besloot in de crisis die kavels wat te verkleinen.

Nog steeds kan men daar prima een vrijstaande woning of twee-onder-een-kapper bouwen. De wat kleinere kavels maken het betaalbaar, zodat dit zuidelijke plangebied nagenoeg is volgebouwd.