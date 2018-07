Nieuwe aanpak moet zorgen voor minder bijtende honden in Deventer

Prijs van koophuizen in Deventer 'door het dak'

9:04 De prijs waarvoor een koophuis in Deventer van eigenaar wisselt, is opnieuw flink gestegen. Vooral in populaire wijken als de Zandweerd, De Worp en ook de Vijfhoek wordt regelmatig de vraagprijs ver overboden. Vooral starters komen door de huizenprijzen in de knel, maar ook door de concurrentie van beleggers.