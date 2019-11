Nieuwe bewoner voetbalmekka Vetkampstraat in Deventer ziet vooral de prijs als buitenkans

Een huis te koop aan de Vetkampstraat, pal tegenover het mooist gelegen stadion van Nederland, de Adelaarshorst? Het komt zelden voor, zegt makelaar Erwin Wichink-Kruit van Helder Makelaars, dat de woning verkocht. ,,Zeker niet wekelijks, hooguit eens in de paar jaar.” De meeste woningen aan de beroemde straat zijn namelijk huurwoningen.

Dus als er dan een woning vrijkomt, zou je misschien een stormloop aan voetballiefhebbers verwachten. Zeker als je weet dat het stadion van Go Ahead Eagles door lezers van het blad Staantribune in 2017 werd verkozen tot mooist gelegen stadion van Nederland. De ligging, midden in een volkswijk, is al jaren voer voor voetbalromantici. ‘Voetballiefhebbers opgelet!’, schreef de makelaar in de advertentie.

Kroeg

Maar eens in de twee weken dat stadion bezoeken, is nog iets anders dan er tegenover wonen, zegt Wichink-Kruit, zelf ook Go Ahead-supporter. ,,Ik heb zelf een seizoenkaart, dus ik heb het nieuws eerst in mijn eigen vriendengroep gegooid. Daar werd gelijk gegrapt dat het een hele mooie woning was voor een eigen voetbalkroeg.”

Dat soort reacties waren er meer. ,,Of supporters die vooral hun vrienden vragen of zij het niet kunnen kopen.” Uiteindelijk zat er twee echt fanatieke fans bij de kijkers van de woning, maar die werden het allebei om uiteenlopende redenen niet de kopers.

Heel gezellig

Wie het wel werden? Tamim Lufti (23) en zijn vriendin. Pikant: het stel komt uit Zwolle ‘en heeft niks met voetbal'. Bezwaar tegen een stadion voor de deur hebben ze echter totaal niet. Lufti: ,,Het lijkt me vooral heel gezellig.”

De huidige bewoonster, Natasja de Goede, kan alles vertellen over hoe het is om tegenover het stadion te wonen. Ze is geboren en getogen in het volksbuurtje rond de Vetkampstraat. Ze woonde de afgelopen tien jaar met haar gezin tegenover het stadion.

Aan de wedstrijden en de reuring raak je gewend, zegt ze, onenigheid is er zeker de laatste jaren veel minder dan vroeger. ,,,Wij zijn eraan gewend geraakt om hier te wonen, maar eigenlijk is het vooral heel bijzonder om hier tegenover het stadion te wonen.”

Buitenkans

Bij de nieuwe eigenaren leeft dat gevoel nog niet helemaal. Zij zagen het huisje aan de Vetkampstraat om andere redenen als een buitenkans. De huizenprijzen zijn in Deventer veel beter dan in Zwolle. Lufti: ,In Zwolle heb je voor dit geld helemaal niks. Voor mij was het gewoon een hele mooie kans om voor weinig een leuk huis te kopen.”