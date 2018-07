Nieuwe bibliotheek in Deventer opnieuw maand later open

De opening van de nieuwe bibliotheek aan de Stromarkt in Deventer is opnieuw een maand uitgesteld. Oorzaak is het faillissement van de leverancier van de boekenkasten. Volgens projectleider Karin Barth van de bibliotheek had dat faillissement nog veel slechter kunnen uitpakken.

Deventer zit een maand langer zonder bibliotheek in de binnenstad. In de nieuwe bibliotheek moeten 60.000 boeken een plekje krijgen, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Beoogde boekenkastleverancier Bomefa ging tijdens de oplevering van het nieuwe bibliotheekgebouw op de Stromarkt failliet.

De klus is overgenomen uit de failliete boedel door het Drentse Antea. Die meubelfabrikant kan de door het faillissement opgelopen vertraging niet meer goed maken. De bibliotheek gaat daarom niet open op 27 augustus, zoals gepland, maar op 27 september. Eerder werd de opening al een maand uitgesteld, omdat er te weinig tijd ingepland was voor de inrichting.





16 juli

De 'oude' bibliotheek aan de Brink gaat vanwege de verhuizing al op 16 juli dicht. Die sluiting is niet te verzetten, zegt Barth. Dat heeft volgens haar onder meer te maken met de verhuizing van de servers. Die gaat de komende weken gewoon door. Leden van de bibliotheek kunnen onder meer bij de Atheneumbibliotheek en bij de andere filialen terecht om materialen te lenen. De inleverdatum van al geleende boeken wordt verlengd tot na de opening.



Barth is ondanks de opgelopen vertraging, dolgelukkig dat Drentea de deal kon overnemen. ,,Dat is onze redding. Anders hadden we de boel opnieuw Europees moeten aanbesteden en had het echt maanden geduurd.''

