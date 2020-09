Nieuwe ‘coronacoach’ zorgt haast zonder wat te zeggen voor veilige afstand in Deventer Ziekenhuis

Op verven staat een flinke boete: maar moet dit rode huis in Deventer écht voor altijd rood blijven?

19 september Moet het iconische rode huis in Deventer, gebouwd als een kunstwerk in het openbaar groen, rood blijven? Of mag een volgende eigenaar het huis een andere kleur geven? De gemeente Deventer zette een boete van bijna een ton op kleurverandering. ‘TV Makelaar’ Marcel Olijhoek zou een gevecht daarover wel aandurven.