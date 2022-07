Nieuwe Deventer ANTIQfair houdt krakers buiten de kerkdeur: ‘Voor twee tientjes koop je hier niets’

UPDATE Verrassen­de boosdoener bermbrand­jes in Holten: veroorza­ker was zich van geen kwaad bewust

De brandweer was er zondagavond maar druk mee. Massaal op de been om in de Holtense berm brandjes te blussen, sommigen zelfs op de fiets om andere vuurtjes op te sporen. Van brandstichting geen sprake, de brandjes werden veroorzaakt door een oud voertuig. En dat zonder dat de bestuurder er erg in had. ‘Wat toevallig, daar ben ik vandaag nog langsgereden.’

