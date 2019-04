Nieuwe Deventer burgemeester König kan nu echt zijn gezicht laten zien

De zoektocht naar een opvolger van Andries Heidema was voer voor speculatie in Deventer. Ingezet werd op nieuwe namen. Martijn Dadema (burgemeester Raalte) of een vrouw, bijvoorbeeld Deventerse Keklik Yücel, kwamen voorbij. Her en der gold het ‘type-Pechtold’ - of erger, de man zelf - als nachtmerrie.