Nieuwe Deventer burgemeester: ‘Zo lang het maar niet Alexander Pechtold wordt'

interview Dit is het vluchte­ling­ge­zin waarvoor heel Schalkhaar uitliep. Nu dreigt écht uitzetting

7:00 Een kinderpardon is de laatste hoop voor het Egyptische gezin Khiralla uit Schalkhaar. Het hele dorp kwam juli vorig jaar voor ze in actie, om uitzetting van het gezin te voorkomen. Nu zitten ze, in afwachting van uitzetting, in de gezinslocatie van het COA in Katwijk. Dit is hun verhaal over een leven van verdriet en machteloosheid, maar ook over hoop en dankbaarheid. ,,Wij hebben geen morgen, alleen vandaag.’’