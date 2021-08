Nieuwe directeur Deventer Schouwburg is de directeur van MIMIK: ‘We zien ruimte voor samenwerking’

Met wichelroe­de langs spookhui­zen in Deventer: ‘Sommige bewoners hebben hun biezen gepakt’

17:21 Spoken. Je moet er maar in geloven. Historicus Girbe Buist in Zwolle wil mensen komende zondag meenemen tijdens een wandeling langs vermeende spookhuizen in het centrum van Deventer. Hij spreekt van een spannende stadswandeling waarbij deelnemers uitleg krijgen over heilige bomen, oerplekken en zogenoemde leylijnen. ,,Ik geloof dat er meer is tussen hemel en aarde.”