Nieuwe directeur evenementen in Deventer na onenigheid al weg

De liefde of stad bezingen? Nee, een winkelcen­trum, op Colmschate

Geen lofzang op de liefde, vrouw of stad, maar op de verbouwing van een winkelcentrum. Of Colmschate de primeur heeft is onduidelijk, maar opvallend is het nummer over een winkelcentrum, gezongen door Alma Nieto (boekingsbureau: 'spannende, sexy maar bovenal fantastische zangeres') wel. Publiek reageert wisselend. ,,Het hoeft de Top40 ook niet te halen.''