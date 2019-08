Nieuwe distributiecentrum Sligro in Deventer half oktober in gebruik, vinden medewerkers uitdaging

Waarschu­wing voor brief Nextdoor in Nijverdal en Holten

13:33 Meerdere inwoners van Nijverdal en Holten klagen over de Nextdoor-app. Ze worden door een buurtbewoner in een brief uitgenodigd om zich aan te melden voor deze buurtapp. Maar de betrokkene heeft daarvoor geen toestemming gegeven en is soms helemaal geen lid van Nextdoor.