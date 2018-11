Nieuwe drone Saxion kan overal lichamen opsporen, zelfs onder de grond

Proosdij­pas­sa­ge in Deventer weer toeganke­lijk na brand

21 november De Proosdijpassage in de Deventer binnenstad is in ieder geval voorlopig weer geopend na de brand eind oktober. In afwachting van definitieve reparatie van de schade aan het pand, is een doorgang gecreëerd door de boel af te timmeren met houten platen.