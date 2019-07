Nieuwe eendenmishandeling ten spijt wacht Deventer politiek met maatregelen Vogeleiland

Ze kwam samen met VVD, Deventer Belang en DeventerNu opnieuw met een voorstel om het dierenmishandelaars en vandalen moeilijk te maken op het Vogeleiland. De partijen vroegen om een hek of een ‘ander gelijkwaardig effectief en financieel haalbaar alternatief’. De oproep, als reactie op de eendenmishandeling met dodelijke afloop eind juni, was opnieuw aan dovemansoren gericht.

Hek

Volgens wethouder Frits Rorink, die aangaf de incidenten 'zeer te betreuren’, haalt het weinig uit om alleen een hek om het Vogeleiland te plaatsen. Als mensen kwaad willen doen, doen ze het toch wel. Hek of geen hek. ,,Het Vogeleiland is een plek in de openbare ruimte, zoals we die veel hebben in Deventer. Er gebeuren daar mooie dingen, maar ook minder mooie zaken.”

Bouwvak

Rorink is pleitbezorger van een totaalpakket aan maatregelen, waar het door Deventer Sociaal gewenste hek slechts een deel van is. Andere onderdelen zijn bijvoorbeeld de grootscheepse revitalisering van het eiland begin volgend jaar en een nieuwe horeca-exploitant voor het paviljoen. Praktisch gezien ziet Rorink ook een probleem met de bouwvak voor de deur. ,,We kunnen een hek dus pas in september uitzetten. Nu is dat bijna onmogelijk.”

Marteleiland