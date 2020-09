Nieuwe eigenaar De Patron: ‘Blij dat het in Twellose handen blijft’

Toen de vorige uitbater Mark Daley eerder dit jaar failliet ging, hoefde Lieferink (56) niet lang na te denken. De financiële middelen had hij voorhanden en de zaak heeft in zijn ogen nog steeds veel potentie, ondanks het faillissement. ,,Ik heb het er toen met mijn managementteam over gehad en besloten dit erbij te doen. Het is een prachtig pand dat in Twellose handen blijft en bijvoorbeeld niet naar zo'n grote restaurantketen gaat. Er is hier behoefte aan.”