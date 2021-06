Nieuwe eigenaar Go Ahead Eagles over toptransfers, het stadion én de eredivisie: ‘We willen nog 5 spelers’

Groeifonds laat Oost-Nederland links liggen: ‘Bizar’

4 juni Het Nationaal Groeifonds slaat Oost-Nederland zo goed als over. Van de 3,5 miljard euro die er in de eerste tranche uitgaat, landt 3 miljard in de provincies in de Randstad. Projecten in Overijssel en Gelderland moeten het doen met samen 95 miljoen. Flevoland, Drenthe en Friesland krijgen zelfs helemaal niets. ,,Bizar’’, vindt Overijssels gedeputeerde Eddy van Hijum.