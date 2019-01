Nieuwe eigenaar voor De Nieuwenhof in Voorst

Voor de huidige bewoners van De Nieuwenhof betekent de overgang naar een nieuwe eigenaar dat zij in een aantal gevallen met nieuwe gezichten te maken krijgen. ,,Estea werkt samen met Zorgresidentie Zonneburg en gaat in overleg met de bewoners werken aan een nieuw zorgconcept”, zegt Yolanda Winkelhorst, de directeur-bestuurder van IJsseldal Wonen. Zij is ‘heel blij’ met de nieuwe eigenaar. Bij Estea gaat het niet alleen om rendement, maar ook om de belangen van de bewoners.”

IJsseldal Wonen maakte in oktober 2013 bekend dat ze het woonservicecomplex tegenover Bakkerij Bril wilde verkopen. De woningcorporatie vond en vindt de verhuur van vrije sector-appartementen niet meer bij haar kerntaak passen. Winkelhorst: ,,We willen er zijn voor mensen met een smalle beurs.”

Leegstand

Het officiële verkooptraject van De Nieuwenhof is in februari 2018 van start gegaan. ,,Er is relatief veel leegstand, dat is niet gunstig als je een complex wilt verkopen. We hebben de situatie met een reclamecampagne proberen te verbeteren, maar dit heeft onvoldoende opgeleverd. Nu zijn tien van de 22 appartementen bewoond”, aldus Winkelhorst. Bij de oplevering in 2014 waren dit er zeventien.