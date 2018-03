KunstAanZ, dat exposities rond moderne kunst houdt in Deventer komt van 17 maart tot en met 16 juni met een nieuwe tentoonstelling in Brink 16. De tentoonstelling 'Kunst in Bedrijf - Zichtbaar' toont beeldende kunst van organisatieadviesbureau Twynstra Gudde.

Het bureau stelde in afgelopen decennia een collectie beeldende kunst samen. Met gastcurator Charles Michels is een tentoonstelling samengesteld, die een selectie werken bijeenbrengt die doorgaans niet of nauwelijks toegankelijk is voor het publiek. De tentoonstelling is gratis te bekijken in het monumentale pand aan de Brink.

Er is niet alleen 'beschouwende, esthetische kunst te zien, maar ook zinnenprikkelende en gewaagde kunst', aldus KunstAanZ.

In de visie van Twynstra Gudde legt kunst een relatie met het organisatie-adviesvak. Beeldende kunst geeft de beschouwer een ander perspectief en leert anders te kijken. Idealiter heeft dat ook effect op de werkhouding van de adviseurs en managers. In het verlengde daarvan streeft Twynstra Gudde er naar kunst aan te kopen die niet onopgemerkt blijft. De reden voor het samenstellen van de bedrijfscollectie is voor medewerkers, klanten en bezoekers van Twynstra Gudde een stimulerende omgeving te creëren.