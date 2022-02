Nieuwe generatie in Deventer nachtleven met argusogen ontvangen: ‘Grote groep met heel weinig horeca-ervaring’

Appartemen­ten in De Bloemen­kamp in Gorssel tijdelijk verhuurd, tot sloop van pand

In appartementengebouw De Bloemenkamp in hartje Gorssel komen tientallen appartementen vrij voor tijdelijke verhuur. De woningen aan de Beukenlaan staan momenteel leeg omdat het gebouw over twee jaar waarschijnlijk tegen de vlakte gaat. Een leegstandsbeheerder gaat de vrijgekomen appartementen de komende tijd verhuren.

